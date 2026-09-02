Capital Salud se pronuncia tras la solicitud de eutanasia de la mujer víctima de ataque con ácido

Por medio de un comunicado la Eps Capital Salud se pronunció sobre la solicitud del procedimiento de eutanasia que hizo María Consuelo Córdoba, la mujer que fue atacada con ácido hace 26 años.

“Frente a las informaciones difundidas recientemente sobre el caso de María Consuelo, Capital Salud EPS estableció comunicación directa con la usuaria para conocer de primera mano su situación y verificar la información relacionada con su atención en salud”, informaron.

Y agregaron, “durante este contacto, la usuaria manifestó que cuenta desde hace cuatro años con la autorización para el procedimiento de eutanasia. Esta información permite precisar que actualmente no se encuentra a la espera de una autorización para acceder al procedimiento”.

En ese orden de ideas, desde la entidad en salud indicaron que, la decisión de hacer uso o no de la autorización del procedimiento, “hace parte de su voluntad y del ejercicio de su derecho a morir dignamente”.

Atención de la EPS a la mujer

De acuerdo con la entidad, a lo largo de su proceso de salud, María Consuelo ha recibido múltiples atenciones por parte de Capital Salud, entre ellas más de 80 intervenciones quirúrgicas, como parte del manejo de las condiciones derivadas de las lesiones que sufrió hace 26 años.

“Continuará acompañando a María Consuelo con respeto, humanidad y dignidad, y estará disponible para atender todo aquello que requiera en materia de salud”, concluyeron.