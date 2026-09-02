El empresario Arturo Calle ofreció una casa a María Consuelo Córdoba

Colombia

En la entrevista a María Consuelo Córdoba en 6AM W, la mujer que lleva más de 26 años enfrentando graves preocupaciones de salud, por un ataque por ácido. El empresario Arturo Calle se comunicó de inmediato, ofreció su apoyo económico y también hizo un llamado a los colombianos para que se puedan sumar a esta causa y contribuir con más recursos.

El caso de María vuelve a conmover al país, luego de que la mujer hiciera un anuncio público pidiendo nuevamente la inyección de la eutanasia para morir dignamente, tras haberse sometido a 87 cirugías en su rostro y permanecer en la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar durante tres años seguidos.

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Capital Salud garantiza la atención en salud

Luego del anuncio público que realizó la señora María, la EPS Capital Salud estableció comunicación directa para conocer su situación y verificar la información relacionada con su atención en salud.

En esta comunicación se supo que María no se encuentra a la espera de una autorización para el procedimiento de la eutanasia, sino que desde hace cuatro años la tiene. La decisión de solicitar y aplicar la inyección hace parte de su voluntad y su derecho a morir dignamente.

De esta forma la EPS continuará acompañando a María Consuelo Córdoba con todo lo que necesite.

“Con respeto, humanidad y dignidad estará Capital Salud disponible para atender todo aquello que requiera en materia de salud”.