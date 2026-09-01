Este es ‘Tigre’, cabecilla que murió junto a 19 integrantes de Disidencias tras bombardeo de FFMM

Este es alias ‘el Tigre’ o ‘Pintado’, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, quien murió durante la Operación Militar Azarías adelantada en Guaviare. Su identidad fue plenamente establecida mediante prueba dactiloscópica. El balance deja hasta el momento 20 integrantes de esa estructura muertos, cinco capturados y dos menores de edad recuperados.

Alias ‘el Tigre’ era señalado como hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’ y principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez. La operación golpeó sus capacidades militares, logísticas y financieras, además del control que ejerce la organización sobre corredores utilizados para el narcotráfico.

Durante las operaciones, la Fuerza Pública incautó 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad total de munición incautada continúa en proceso de consolidación. Los cinco capturados y los dos menores recuperados ya fueron extraídos del área de operaciones.

Entre los capturados está alias ‘Víctor’, señalado como cuarto cabecilla de la estructura Carolina Ramírez. Las operaciones continúan en la zona mientras las autoridades consolidan los resultados y el material encontrado.

Tras el resultado, el ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que continuará la ofensiva contra estas estructuras. “El Estado no les dará tregua. La Fuerza Pública seguirá golpeando sus organizaciones con contundencia y dentro de la ley”, señaló el ministro, quien agregó que a quienes permanezcan en armas les espera la desmovilización o la justicia.

La Operación Azarías hace parte de la ofensiva que adelanta la Fuerza Pública en Guaviare contra las estructuras de las disidencias, con operaciones simultáneas dirigidas contra los grupos de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.