Ambientalistas entregan firmas para pedir medidas cautelares en defensa del páramo de Santurbán

Bucaramanga

Los ambientalistas que durante más de 15 años han promovido marchas para impedir los proyectos mineros en el páramo de Santurbán, en Santander, entregarán en Bucaramanga 50 mil firmas como mecanismo de presión para que la justicia dicte medidas cautelares en defensa de este ecosistema.

El hecho ocurre días después de que el ministerio del Ambiente, en la administración del presidente Abelardo De La Espriella, revocara una de las tres resoluciones que se expidieron al final del gobierno de Gustavo Petro en lo que se llamó una especie de delimitación en corto tiempo del páramo de Santurbán.

La resolución que había firmado la entonces ministra encargada del Ambiente, Irene Vélez, declaró la figura de zona de reserva de recursos naturales de manera definitiva de la cuenca de la quebrada La Baja.

En concreto, ese acto administrativo limitaba al extremo todas las actividades económicas en California, uno de los municipios de vocación minera de acuerdo con la interpretación efectuada por los habitantes de la región que consideraron una decisión apurada del gobierno Petro antes de irse el pasado 7 de agosto.

Mayerly López, una de las voceras del Comité de Defensa del Agua y del Páramo informó que entregarán 50 mil firmas en el Palacio de Justicia. A través de este gesto, piden “medidas cautelares para que la protección de Santurbán no se negocie, no se dilate y no quede en el limbo”, asegura.

Las firmas serán entregadas al Tribunal Administrativo de Santander, la instancia delegada por el Consejo de Estado para que haga seguimiento a la delimitación del páramo de Santurbán, un proceso que ha tardado más de una década.