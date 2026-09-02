Bogotá alista regulación de celulares en 412 colegios oficiales: será para toda la jornada escolar

La Secretaría de Educación de Bogotá ultima una resolución para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en los 412 colegios oficiales de la ciudad. La medida cubriría toda la jornada escolar, incluidos los recreos, y establecería reglas distintas según la edad y el nivel educativo de los estudiantes.

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La propuesta es liderada por la secretaria de Educación, Julia Rubiano, quien ha planteado que el uso de la tecnología debe responder a las necesidades de cada etapa escolar. En primera infancia, por ejemplo, la exposición a pantallas sería mínima, mientras que en los niveles superiores los dispositivos podrían utilizarse cuando exista un propósito pedagógico y acompañamiento.

La regulación también incluiría los recreos

Uno de los principales aspectos de la propuesta es que las restricciones no se limitarían a las horas de clase. La Secretaría también contempla regular el uso de celulares durante los descansos, con el objetivo de recuperar espacios de juego, conversación y convivencia.

“Debemos recuperar espacios reales de juego, conversación y convivencia”, señaló Rubiano.

La funcionaria reconoció que la aplicación de la medida podría representar retos para las instituciones educativas, especialmente al momento de definir cuándo se permitirá el uso de dispositivos con fines académicos y bajo qué condiciones.

Entre los aspectos que deberán precisar los colegios estarían:

Las situaciones en las que los estudiantes podrán utilizar dispositivos electrónicos.

El acompañamiento que deberán brindar los docentes.

Las reglas aplicables según la edad y el grado escolar.

Los protocolos frente al incumplimiento de la regulación.

Las condiciones para garantizar el contacto entre las familias y los estudiantes cuando sea necesario.

El Distrito pide más controles a las plataformas digitales

La resolución se apoyaría en el Decreto 0769 de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional reglamentó la Ley 2489 de 2025 sobre entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes.

No obstante, Julia Rubiano ha señalado que la regulación nacional todavía tendría vacíos frente a la responsabilidad de las plataformas digitales. Entre las medidas que considera necesarias están:

Mecanismos efectivos para verificar la edad de los usuarios.

Edades mínimas para abrir cuentas en redes sociales.

Herramientas que permitan limitar el tiempo de uso de determinadas aplicaciones por parte de menores.

Mayor responsabilidad de las plataformas en la protección de niños, niñas y adolescentes.

La resolución distrital todavía se encuentra en preparación. Su alcance definitivo dependerá del texto que expida la Secretaría de Educación y de las condiciones que se establezcan para su aplicación en cada institución.