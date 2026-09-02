Accidente entre un bus del SITP y un bicitaxi deja dos muertos en Kennedy, Bogotá

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este 2 de septiembre dejó dos personas muertas en el barrio Bellavista, localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. El siniestro involucró a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y un bicitaxi.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de transporte público habría chocado contra el bicitaxi y lo arrastró varios metros. El hecho provocó una fuerte congestión vehicular en la zona y momentos de tensión, mientras familiares de las víctimas reclamaban por lo ocurrido.

Una persona murió en el lugar

Según los primeros reportes, una de las víctimas falleció en el sitio del accidente, mientras que la segunda persona fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, pese a recibir atención médica, también murió debido a la gravedad de sus heridas.

Videos de cámaras de seguridad, divulgados por el segmento El Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, muestran el momento en el que el bus aparentemente pierde el control y termina arrastrando al bicitaxi durante varios metros.

Un testigo citado en el reporte señaló: “El bus venía a alta velocidad y arrastró al bicitaxi cerca de una cuadra”.

En las imágenes también se observa que el bus realiza un cambio de carril debido a la presencia de vehículos estacionados que, aparentemente, obstaculizaban el paso. Posteriormente, el bicitaxi aparece en un cruce vehicular.

Autoridades investigan quién tenía la vía

Las autoridades de tránsito adelantan la investigación para establecer cómo ocurrió exactamente el siniestro y determinar las posibles responsabilidades de los actores viales involucrados.

Uno de los puntos que deberán esclarecer los investigadores es cuál de los vehículos tenía la vía y si alguno de los conductores habría desconocido la señal de pare.