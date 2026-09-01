Tumban licitación de $79 mil millones del Hospital Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano, Tolima

Ibagué

Caracol Radio conoció que Nelly Belén Arsuza Mendoza, actuando como agente interventora especial del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar ubicado en el municipio del Líbano, Tolima, tomó la decisión de terminar la licitación por $79 mil millones para ampliar y modernizar la sede del hospital regional del centro asistencial, tras dos advertencias de la Procuraduría por riesgo en la transparencia del proceso.

Según la Procuraduría, las advertencias se hicieron por una posible vulneración de los principios de igualdad, transparencia, selección objetiva, planeación y publicidad en la licitación para la ampliación, reforzamiento y modernización del hospital.

Además, el ente de control, en el marco de acciones preventivas, observó posibles riesgos en el proceso de selección relacionados con falta de publicidad del sustento de los estudios y diseños técnicos, planos, memorias de cálculo y demás documentos relacionados con el aspecto de obra civil del proyecto en el portal transaccional SECOP II.

En las misivas, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública había advertido que la omisión de las especificaciones técnicas y los planos en detalle evidencian que la planeación técnica es insuficiente e incompleta, incurriendo en una eventual vulneración a los principios de la función administrativa y la selección objetiva del futuro contratista.

Precisamente, la delegada había exhortado a las directivas del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E., a atender las observaciones y suspender de inmediato el trámite licitatorio, razón por lo que la agente interventora tomó la decisión aceptando la recomendación.

Dato: los recursos fueron asignados por el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para este centro asistencial que lleva el nombre de su papá al determinar que era un proyecto de importancia nacional.