Congresistas del Tolima donarán un día de salario para los afectados por los incendios forestales

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, se reunió con buena parte de la bancada parlamentaria del departamento para aportar ideas, escuchar propuestas y establecer compromisos ante la crisis provocada por los incendios forestales y la difícil situación de orden público en los municipios del sur.

Cada uno de los congresistas asistentes se comprometió con tareas puntuales, de acuerdo con su cercanía a instancias nacionales e internacionales, con el propósito de apoyar a las familias damnificadas, trabajar en la recuperación económica y solicitar nuevos apoyos presentan hechos de violencia.

Donar un día de sueldo

Uno de los resultados de la reunión es la iniciativa de los congresistas de donar un día de su sueldo para entregar ayudas a los afectados por los incendios forestales. Esto representaría un promedio de $1.700.000 por congresista.

“Como congresistas acordamos donar un día de salario para ayudar a mitigar esa problemática; esperamos que concejales y diputados también hagan lo mismo por los tolimenses que hoy nos necesitan. Esta es una prueba que tenemos para priorizar lo más importante: los seres humanos que habitan en esos territorios afectados”, dijo la representante a la Cámara, Delcy Isaza.

Por su parte, el representante Guillermo Ignacio Alvira se comprometió a gestionar soluciones para las comunidades ante el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

“Estamos pasando por situaciones muy difíciles en seguridad y el fenómeno de El Niño. Todos los congresistas tenemos varias tareas y, entre ellas, seguir hablando con el alto Gobierno para posibilitar soluciones. Tenemos un Gobierno que nos está apoyando y por ello tenemos que estar muy unidos en este momento”, señaló.

El senador tolimense Juan Fernando Caicedo propuso la reactivación del programa Familias Guardabosques, exitoso en el pasado para apoyar a las familias campesinas.

“A cada uno de nosotros nos asignaron tareas puntuales, somos soldados para darle solución a esta problemática; aquí todos aportamos ideas. Propusimos reactivar el programa Familias Guardabosques con subsidios y programas de regeneración de la vegetación. Aquí los colores políticos pasan a un segundo plano y lo importante es recuperarnos de esta tragedia”, señaló Caicedo.

La parlamentaria por las víctimas, María Janeth Sabogal, reafirmó que una de las prioridades debe ser la seguridad en los municipios del sur del Tolima.

“Estamos articulados todos los congresistas del Tolima. Es muy fuerte lo que hemos vivido. Hoy quedaron tareas conjuntas para trabajar. Una tarea importante es la seguridad; los campesinos saben trabajar, pero necesitan vivir en tranquilidad y mayor inversión”, manifestó.

Entretanto, el representante Carlos Edward Osorio Aguiar resaltó la importancia de buscar ayudas a través de la cooperación internacional.

“No podemos dejar de visibilizar y hacer el llamado nacional e internacional para que se mantenga la cooperación. Cada vez sentimos con más crudeza la tragedia que estamos viviendo; no vamos a dejar sola a la gobernadora. Vamos a tocar todas las puertas posibles para que este llamado se escuche en todo el mundo”, puntualizó.

A través de mecanismos virtuales también participaron en la reunión la senadora Ana Paola Agudelo, el senador Santiago Barreto Triana, el representante a la Cámara Renzo García y un vocero del representante Marco Emilio Hincapié. Solo quedó por fuera del encuentro el senador Miguel Ángel Barreto.