Joven muerto en accidente de tránsito era estudiante del colegio Paidea School de Ibagué

Ibagué

Un lamentable accidente de tránsito se registró en la mañana del martes 22 de septiembre en la variante Ibagué – Espinal en el que se vio involucrado un vehículo particular en el que se desplazaban dos estudiantes del colegio Paidea School, lamentablemente uno falleció, mientras que la otra persona se encuentra en grave estado de salud en el Hospital Federico Lleras Acosta.

La víctima fatal fue identificada como Luis Ángel Duque, hijo de Luis Antonio Duque, dueño de la cadena de panaderías Morata de Ibagué, mientras que el joven lesionado responde al nombre de Wilber Castañeda, los dos eran primos.

Según el hospital Federico Lleras Acosta, Wilber Castañeda ingresó al centro asistencial con un politraumatismo y debido a su condición clínica fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos donde recibe manejo integral y permanece bajo pronóstico reservado.

Los jóvenes se desplazaban en el vehículo de placas KSO 331 del municipio de Mariquita cuando sufrieron en accidente de tránsito, los dos se desplazaban hacia el colegio Paidea School ubicado por la vía nueva que conduce hacia el Totumo.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo Luis Ángel Duque quien perdió la vida en el lugar del siniestro vial, por otra parte, se avanza en la investigación de las causas del accidente.

Las autoridades de Ibagué recomiendan a los conductores respetar las normas de tránsito y evitar los excesos de velocidad, factores determinantes al momento de registrase un accidente de tránsito.

En redes sociales instituciones públicas y privadas enviaron un mensaje de solidaridad y fortaleza para la familia del empresario Luis Antonio Duque, propietario de la cadena de panaderías Morata, en este momento de dificultad.