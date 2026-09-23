“Esperamos que Avianca retome el avión Airbus 320 para la ruta Ibagué – Bogotá”: Efraín Valencia

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima, confirmó que luego de adelantar un trabajo articulado entre la Gobernación y los Gremios Económicos de la región se logró que la compañía Avianca modificara los horarios de los vuelos para la ruta Ibagué – Bogotá, un clamor que había manifestado el sector productivo.

“Volvimos a poner los ojos de las aerolíneas en el departamento del Tolima, precisamente en el Aeropuerto Perales. Por otra parte, la solicitud de retomar el Airbus 320 que tiene una mayor capacidad en el vuelo de la mañana, eso nos estaba restando capacidad y oferta para los visitantes de la región, esperamos esa confirmación para seguir fortaleciendo la competitividad”, dijo Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima.

Según conoció Caracol Radio, Ibagué contará desde la última semana de octubre con nuevos horarios en las frecuencias de Avianca hacia y desde Bogotá, una modificación que responde a una necesidad que había sido planteada de manera reiterada por empresarios, inversionistas, turistas y ciudadanos durante los espacios de diálogo y gestión adelantados para fortalecer la conectividad aérea de la ciudad.

La modificación permitirá que la frecuencia Bogotá–Ibagué pase de las 2:25 de la tarde a las 5:15 de la tarde, mientras que el vuelo Ibagué–Bogotá cambiará de las 4:15 de la tarde a las 6:55 de la noche. De esta manera, quienes se desplazan por motivos empresariales, comerciales, turísticos o institucionales tendrán mayores posibilidades de aprovechar su jornada en ambas ciudades.

Esta es la respuesta al crecimiento de Ibagué: Naydú Romero

Según la secretaria de Desarrollo Económico, Naydú Romero, desde la Alcaldía se había insistido en la necesidad de una conectividad aérea que responda al crecimiento económico y turístico de la capital del Tolima.

“Celebramos este nuevo horario porque atiende una necesidad de empresarios, inversionistas, turistas y ciudadanos. Pero nuestro trabajo no termina aquí: seguimos gestionando mejores frecuencias, nuevas rutas y mayores oportunidades para nuestro Aeropuerto Perales”, señaló Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué.

Finalmente, la Alcaldía de Ibagué resaltó que se seguirá trabajando por mejores frecuencias, nuevas rutas y condiciones que permitan consolidar al Aeropuerto Perales como un punto estratégico para el desarrollo económico, turístico y empresarial de la ciudad.