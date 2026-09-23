Servicio Geológico revela posible causa de sismos en Chaparral: ¿influyó el terremoto?

Tolima

En máxima alerta permanece el Tolima debido a los más de 440 sismos que se han registrado desde el pasado domingo 20 de agosto, con epicentro en Chaparral y Roncesvalles, principalmente. La principal incógnita ha sido la causa de este aparente enjambre de sismos que estremece al departamento.

A través de un boletín técnico, el Servicio Geológico Colombiano explicó que los indicios apuntan al terremoto del 10 de agosto como el causante de la seguidilla inédita de sismos en el sur y occidente del Tolima.

“Como hipótesis preliminar, esta sismicidad también podría estar relacionada con cambios en el campo de esfuerzos de la corteza inducidos por el sismo del 10 de agosto de 2026, de magnitud Mw 7,4”, precisa la entidad.

La información obtenida hasta ahora por el Servicio Geológico señala que el terremoto, al parecer, activó las fallas geológicas que rodean o atraviesan Chaparral, que son por lo menos seis, denominadas Mendarco-Soledad, Cucuana, El Carmen, Copete, La Pava y Guanábano.

“Estos cambios habrían favorecido la reactivación de algunas fallas presentes en el área de Chaparral. Sin embargo, esta hipótesis requiere análisis adicionales para determinar si existe una relación entre el sismo principal y la ocurrencia de esta sismicidad”, agrega el boletín técnico.

La mayoría de los sismos, de acuerdo con los mapas presentados por el Servicio Geológico, se ubican en un área entre las fallas Cucuana y La Pava. Todos han sido superficiales, con profundidades inferiores a los 30 kilómetros.

Un sismo cada 10 minutos

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, indicó que viajará este miércoles 23 de septiembre a Chaparral para coordinar los análisis sobre lo que ocurre en el municipio. Según la mandataria, en promedio, cada 10 minutos hay un sismo, por lo cual se registran unos seis cada hora.

“Es una situación que nos lleva a prender todas las alarmas y utilizar las medidas preventivas a que haya lugar. Una de las primeras medidas fue activar los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo. En Chaparral vamos a dar todas las medidas que deben implementarse”, concluyó.