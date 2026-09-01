Tolima: un mes bajo el fuego y más de 51 mil hectáreas de vegetación y cultivos arrasados

Tolima

El Tolima cumple este primero de septiembre un mes bajo el fuego. Los incendios forestales han arrasado en los últimos 30 días más de 51 mil hectáreas de vegetación y cultivos. De las cuales 28 mil corresponden a áreas agropecuarias donde hay más de 2.800 productores afectados y pérdidas estimadas en más de $134 mil millones.

Son más de 163 mil animales en riesgo por falta de alimentación y agua, hay afectación en 23 municipios y 507 veredas. La situación que enfrenta la región llevó a que el presiente, Abelardo De la Espriella, elevara a calamidad pública departamental.

Mientras tanto, las investigaciones avanzan para determinar si hay manos criminales detrás de los incendios forestales, una de las líneas de investigación relaciona las conflagraciones con las disidencias de las Farc, que, según el planteamiento de la gobernadora, Adriana Matiz, mientras se atiende con la fuerza pública las emergencias, los delincuentes aprovecharían para generar ataques en el sur del departamento. Por los incendios forestales solo se han capturado a dos personas en el municipio de Dolores.

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¿Cómo arranca el Tolima el mes de septiembre?

El Tolima amanece el primero de septiembre con 10 incendios forestales en los municipios de Suarez, Chaparral, Carmen de Apicalá, Venadillo, Cunday y Villa Hermosa. Pese a esto, hay que resaltar que en medio de esta tragedia hubo días de hasta 40 incendios forestales activos en la región.

Se espera que en la mañana de este martes se retomen los sobrevuelos luego que columnas de humo afectaran la operación y descargas de agua sobre todo en el oriente del departamento.

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Los anuncios del Gobierno Nacional para apoyar la emergencia

El presidente, Abelardo De La Espriella anunció hace unos días la entrega de 343 subsidios para viviendas rural, además de 5 mil toneladas de heno y 5 mil toneladas de arroz para atender la alimentación de los animales afectados y para recuperar la tierra.

Por otra parte, se anunció que la cartera de Finagro se congelará por 3 meses de la amortización de las obligaciones de los productores afectados y habrá un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores.

También se desatinarán $7 mil millones para proyectos productivos con el propósito de recuperar cultivos, unidades productivas y fuentes de ingreso afectadas por los incendios.

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Dato: en algunos municipios comenzó a llegar la comida prometida para el ganado y la atención del Gobierno Nacional para suspender por tres meses el pago de los créditos y los intereses para los empresarios que lo perdieron todo.