Gobierno de la Espriella reversó multas contra la polémica empresa Charry Trading de Ibagué

Ibagué

A través de la Resolución 2737 del 27 de agosto, el Ministerio del Trabajo tomó la polémica decisión de reversar parcialmente las multas que, acumuladas, superaban los $1.000 millones en contra de la empresa Charry Trading de Ibagué. Con las nuevas disposiciones, la multa quedó establecida en $254 millones y parte del proceso fue archivado.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando se hicieron virales videos de trabajadores que denunciaban malos tratos y humillaciones por parte de los hermanos Gustavo Adolfo y Diego Fernando Charry Parra, reconocidos empresarios de Ibagué.

Tras el escándalo mediático, tuvieron que pasar casi dos años para que, en agosto de 2025, el Ministerio del Trabajo sancionara a la empresa con tres multas que superaban los $1.000 millones.

Sin embargo, apenas en el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella, el Ministerio del Trabajo tomó la decisión de revocar parcialmente la resolución emitida durante la anterior administración de Gustavo Petro.

De las faltas endilgadas durante el anterior gobierno, el Ministerio solo mantuvo las que guardan relación con los insultos que esgrimió Diego Fernando Charry en contra de Claudia Yaneth Méndez, una de sus empleadas, por lo cual mantuvo esa sanción de $254 millones.

Los cargos relacionados con faltas de respeto contra la dignidad, creencias o sentimientos fueron revocados en la más reciente resolución. Por lo demás, se decidió:

“ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo sancionatorio, adelantado en contra de la empresa CHARRY TRADING S.A.S., identificada con NIT 900.403.334-1, representada legalmente por Adolfo Charry Martínez”.

La reacción

La decisión fue muy cuestionada por el abogado Camilo Delgado, apoderado de uno de los accionantes en contra de la empresa Charry Trading, quien indicó que el Ministerio admitió las faltas de la empresa, pero decidió absolverla por considerar que hubo una acumulación indebida de los cargos.

“Es una decisión que nos deja bastante preocupados por la forma que el Ministerio termina archivando el proceso y absolviendo a la empresa. Más allá de la reducción de casi un 80 % en la multa, denota la interpretación que se va a hacer en lo sucesivo durante los próximos cuatro años de la institución encargada de proteger los derechos de los trabajadores. Parece que, como en el pasado, se vuelve a sanciones que permiten que las empresas cometan estos actos reprochables en contra de trabajadores”, arguyó.

Para el abogado Delgado, se trata de un cambio de paradigma drástico de un gobierno a otro con relación a la protección de los derechos laborales.

“Con esta reducción del 80 % se genera un precedente negativo frente a la protección que debe brindar el Estado ante estos actos de maltrato y abuso laboral. No solo se archiva un proceso que ya estaba fallado y está suficientemente acreditado, sino que deja una sensación de insatisfacción. Volvemos a la figura que busca la protección desproporcionada del empleador y deja desprotegidos a los trabajadores”, señaló.

Sin embargo, advirtió que, junto a los ocho trabajadores demandantes, buscarán alternativas jurídicas para revisar la más reciente decisión y avanzar en otros aspectos de la resolución inicial, en lo relativo a uno de los hermanos acusado por presunto falso testimonio.