Habilitan paso a doble carril en la vía hacia el Alto de La Línea tras dos meses de restricciones

Tolima

Tras dos meses de obras, el Instituto Nacional de Vías (Invías) reanudó la movilidad a dos carriles en el sector de Calle Larga, en Cajamarca, donde el pasado 24 de julio se presentó un deslizamiento que restringió la movilidad en el paso hacia el Alto de La Línea.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, indicó que ya entró en funcionamiento el plan piloto para recuperar el paso de vehículos en ambos sentidos, lo que deberá contribuir a disminuir los tiempos de desplazamiento.

“Luego de un esfuerzo grande que hicimos con el Invías, de trabajos durante 24 horas, le damos la buena noticia al país y, sobre todo, a Cajamarca, que estaba sufriendo mucho el transporte en general. Trancones de seis u ocho horas. Damos apertura al paso a doble carril”, expresó el alcalde.

Sin embargo, el alcalde advirtió que habrá paso lento en el sector para reducir los riesgos por las obras que continúan desarrollándose en la parte baja del talud afectado por el deslizamiento.

“No va a haber paso peatonal en este punto. Van a tener que pasar con precaución en este punto, sin decir que haya riesgo. Sí va a haber paso a dos carriles; seguramente esos trancones de dos, cuatro o hasta ocho horas ya no se van a presentar. Tal vez un paso lento cruzando el municipio, pero con dos carriles”, enfatizó.

De acuerdo con el mandatario, la movilidad restringida provocó graves afectaciones en la economía local, que depende en buena medida de los transportadores que pasan por la vía nacional desde o hacia La Línea.

“El transporte interno se redujo; las ventas en más del 70 %. El comercio en general en Cajamarca, que depende del paso de la vía, casi con ventas en cero, porque un conductor que ha estado en un trancón cuatro u ocho horas no va a parar en el municipio a consumir ningún bien o servicio, entendiendo que lo que quiere es pasar rápido para no volver a caer en un trancón”, explicó.

De igual manera, el cierre vial generó afectaciones para campesinos y estudiantes de la zona rural de Cajamarca, que tenían dificultades para llegar hasta el casco urbano del municipio.

Ahora la movilidad retornará gradualmente a la normalidad, luego de que los análisis de geotecnia mostraran que es posible habilitar el paso por completo, mientras se termina de estabilizar los 40 metros restantes del talud.