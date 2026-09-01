Somos Cali 5K: una carrera solidaria para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

Cali y el Valle del Cauca se preparan para una carrera solidaria que busca recaudar ayudas para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La carrera se realizará el próximo 6 de septiembre y tendrá como punto de encuentro el CREW Wellness Club, en Pance.

La iniciativa es liderada por la Fundación Jeison Aristizábal, junto con empresas, organizaciones y líderes de la ciudad, y busca convertir el deporte en una herramienta de solidaridad y apoyo para las personas que aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La jornada comenzará a las 6:30 de la mañana, con un recorrido de 7 kilómetros. Para participar, los ciudadanos podrán realizar un aporte desde 50.000 pesos, que estará destinado a la campaña.

Además, desde este jueves 3 de septiembre se habilitará el punto de acopio en CREW Wellness Club – Pance, donde se recibirán donaciones físicas entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Entre los elementos que se pueden entregar están alimentos no perecederos, artículos de aseo y alimentos para mascotas.

Los participantes también podrán reclamar su kit de participación, que incluye número, hidratación, medalla y camiseta simbólica, de acuerdo con las condiciones y disponibilidad establecidas por la organización. La campaña advierte que hay 500 cupos disponibles y que las camisetas y sus tallas son limitadas.

Quienes quieran participar pueden hacer su aporte económico a través de la plataforma de inscripción Ticketshows, mientras que quienes prefieran entregar ayudas físicas podrán hacerlo directamente en el punto de acopio.