Ganaderos del Huila reportan 98 casos de abigeato y carneo en 2026

El Comité de Ganaderos del Huila reporta 98 casos de abigeato y carneo en lo corrido de 2026. Foto Relacionada

Neiva

El sector ganadero del Huila mantiene la alerta por los hechos de inseguridad que vienen afectando a los productores durante 2026. A los casos de abigeato y carneo se suman las llamadas extorsivas, muchas de ellas de origen carcelario, según información del Gaula.

Luz Enith Muñoz Bermeo, directora ejecutiva del Comité de Ganaderos del Huila, señaló que las extorsiones continúan presentándose en el departamento. “las extorsiones a través de las llamadas extorsivas es un tema que se ha venido aumentando y nuestros productores han estado ahí como víctimas”, afirmó.

La situación también preocupa por el aumento del abigeato a gran escala. El gremio reporta entre cuatro y cinco casos recientes en Aipe, Altamira y Palermo, donde los delincuentes han llegado a hurtar entre 30 y 60 cabezas de ganado en un solo hecho.

De acuerdo con el subregistro del Comité, ya son 98 casos de abigeato y carneo durante 2026, con pérdidas cercanas a los 500 millones de pesos. Muñoz Bermeo pidió a los ganaderos denunciar y fortalecer las investigaciones para identificar a las bandas responsables.