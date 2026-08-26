Alcalde Pinedo lleva a senador Ocampo ante la Corte por señalamientos tras atentado a lideresa

Carlos Pinedo y Alejandro Ocampo protagonizan un nuevo choque político tras la querella presentada ante la Corte Suprema. Fotos: Alcaldía de Santa Marta / Caracol Radio

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, presentó una querella contra el senador Alejandro Ocampo ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por las declaraciones realizadas por el congresista en redes sociales sobre el atentado contra la comunicadora y excandidata a la Cámara por el Magdalena, Naylea Barros.

La acción fue presentada este 26 de agosto de 2026 por el abogado Julián Quintana Torres, en calidad de apoderado judicial del alcalde. En el documento se señala como denunciado al senador Ocampo y se plantea como conducta principal la presunta comisión del delito de calumnia, además de calumnia e injuria indirectas e injuria, de manera subsidiaria.

¿Por qué fue presentada la querella?

La decisión del alcalde se conoce luego de que el senador Alejandro Ocampo se pronunciara sobre el atentado contra Naylea Barros y relacionara públicamente el hecho con las denuncias y el control político que, según afirmó, la dirigente venía realizando frente a la administración distrital.

En sus declaraciones, Ocampo también hizo señalamientos contra el alcalde Carlos Pinedo y manifestó que continuará ejerciendo control político sobre asuntos relacionados con Santa Marta.

Tras conocer la acción judicial, el congresista respondió desde el Congreso y aseguró que no se retractará de sus afirmaciones. También anunció que continuará denunciando lo que considera presuntas irregularidades en la administración distrital.

“No nací el día de los temblores, no me callo ante la injusticia, de miedo no sufro. Y me reitero en el Congreso que lo único que pone en riesgo la vida de la compañera Naylea Barros es que denuncia la corrupción en Santa Marta” manifestó Ocampo, al referirse a la decisión del alcalde de acudir a la Corte Suprema.

El senador agregó que llevará sus cuestionamientos ante los organismos de control y reiteró su respaldo a Nailea Barros.

Investigación por atentado contra Naylea Barros

La querella se presenta mientras las autoridades avanzan en la investigación por el atentado contra Naylea Barros, ocurrido el pasado lunes en Santa Marta, cuando sujetos desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba.

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Barros resultó ilesa y posteriormente denunció que venía recibiendo amenazas e intimidaciones desde hacía varios meses.

El caso ha generado pronunciamientos de diferentes sectores políticos y motivó la solicitud de medidas de protección para la dirigente, mientras las autoridades buscan establecer los móviles y responsables del ataque.