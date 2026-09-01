Abelardo de la Espriella anunció atención prioritaria para joven con cáncer sin tratamiento en Cali

Cali, Valle del Cauca

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno intervino en el caso de Valeria Pérez Jaramillo, una mujer de 29 años con cáncer de mama triple negativo y metástasis pulmonar, ganglionar y pectoral, quien denunció que llevaba más de tres meses sin recibir el tratamiento requerido por parte de la EPS SOS.

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A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que su caso ya está siendo atendido con carácter prioritario. De la Espriella agradeció a la ministra de Salud, Ana María Vesga, y al equipo especializado de la Clínica Imbanaco, en Cali, por las gestiones adelantadas para atender a la joven.

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“Valeria no está sola. Este Gobierno estará a su lado y al de su familia en esta batalla”, afirmó el presidente, quien reiteró que la protección de la vida de los colombianos es una de las prioridades de su administración.