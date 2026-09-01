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01 sep 2026 Actualizado 15:31

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Liga Femenina

Nacional revivió en la Liga Femenina: Así quedó el Grupo A tras triunfo de las Verdolagas en Bogotá

Millonarios toma ventaja en la primera posición del cuadrangular y sueña con las semifinales.

Karen Vidal celebra su gol ante Internacional de Bogotá / X: @naloficialfem.

Karen Vidal celebra su gol ante Internacional de Bogotá / X: @naloficialfem.

Karen Vidal celebra su gol ante Internacional de Bogotá / X: @naloficialfem.
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Este lunes se completó la tercera fecha de Grupo A de los cuadrangulares de la Liga femenina. Atlético Nacional, líder del Todos Contra Todos, se sacudió en Bogotá y sumó sus primeros puntos de esta fase, saliendo del último lugar de la zona.

Las dirigidas por Jorge Barreneche se impusieron 1-3 en el Estadio Metropolitano de Techo, luego de irse en desventaja desde los 14 minutos, con anotación de Heidy Mosquera.

Melissa Moreno empató las acciones a los 45 minutos; mientras que Karen Vidal, a los 47, y Manuela González, a los 87 minutos, decretaron la victoria de las Verdolagas, que a la postre sumaron su primeros puntos.

El domingo, Millonarios se había impuesto 2-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Internacional de Palmira. Los goles de las Embajadoras fueron obra de la portera Alanys Aguilar, en propia puerta, y de Lina Gómez.

Millonarios lidera el Grupo A con 7 puntos, seguido de Internacional de Bogotá con 4 unidades. Nacional ahora es tercero con 3 puntos, los mismo que Internacional de Palmira, colero en la tabla.

Tabla de posiciones del Grupo A

PosEquipoPTSDif
1Millonarios7+3
2Internacional de Bogotá4+1
3Nacional30
4Internacional de Palmira3-4

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Próxima fecha

El Grupo A de los cuadrangulares de la Liga femenina comenzará la fecha 4 este jueves, cuando Internacional de Palmira reciba a Millonarios. El viernes Nacional estará recibiendo a Internacional de Bogotá.

Jueves 3 de agosto

[3:00PM] Internacional de Palmira Vs. Millonarios

Viernes 4 de agosto

[4:00PM] Nacional Vs. Internacional de Bogotá

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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