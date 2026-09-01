“Me honra tremendamente”: Piedad Bonnett tras recibir Premio de las Letras ExLibris Murcia 2026

Piedad Bonnett reconocida con el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026, el cual que distingue su trayectoria y su aporte a la literatura en español.

Este reconocimiento se suma a otros importantes como el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Piedad Bonnett pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio afirmando que este premio tiene un valor especial para ella porque tiene una relación importante con la ciudad de Murcia.

“No es que haya ido muy muchas veces allá, estuve alguna vez invitada a la universidad, pero allá está uno de mis editores y está también una profesora universitaria de la Universidad de Murcia, que fue la que hizo una antología mía de mi poesía con Visor, que es una antología que me ha dado mucha visibilidad en muchas partes de América Latina y en España también”, dijo.

Asimismo, señaló que para ella fue un honor muy grande haber recibido este reconocimiento.

“El premio es un reconocimiento que agradezco enormemente. Se lo han dado a gente muy buena, a Javier Cercas, Amin Maalouf o Enrique Vila-Matas, El año pasado lo ganó Mircea Cărtărescu, entonces estar en esa nómina me honra tremendamente”, añadió.

¿Qué se siente llegar tan lejos escribiendo?

“Lo que yo escribo le gusta a mucha gente, pero uno piensa que en realidad eso va a llegar tan lejos y que los reconocimientos van a venir de tan lejos, porque uno esperaría, sí, es en español, en mi tierra, en mi universidad, que me premien academia, pero cuando los reconocimientos vienen de lugares que además han dado unas plumas impresionantes, a mí me parece que eso es impresionante”, dijo.