Karol G y Shakira hacen historia: Colombia ocupa el #1 y #2 del Top 50 Global de Spotify

Colombia vuelve a hacer historia en la música mundial. Las artistas Karol G y Shakira ocupan simultáneamente los dos primeros lugares del Top 50 Global de Spotify, uno de los listados que reúne las canciones más escuchadas en la plataforma a nivel internacional.

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El #1 es para Karol G con “BbY WOW”, colaboración junto a los españoles Judeline y rusowsky, incluida en su más reciente álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto. El tema tuvo un rápido ascenso en el listado: ingresó el 12 de agosto y, 16 días después, llegó a la primera posición, es escuchada en todas las plataformas digitales de manera exponencial.

En el segundo lugar aparece Shakira con “Dai Dai”, su colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

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De esta manera, dos artistas colombianas ocupan al mismo tiempo la cima del ranking global de Spotify, por encima de grandes figuras internacionales.

El resultado representa un nuevo reconocimiento para la música colombiana y para las carreras de Karol G y Shakira, dos artistas que han llevado sus propuestas a públicos de diferentes países y han convertido sus canciones en fenómenos internacionales.

El talento colombiano vuelve a estar en lo más alto de la música global, esta vez con dos de sus máximas representantes dominando los primeros puestos del listado.