Geólogo egresado de la UIS asume la dirección del Servicio Geológico Colombiano

El geólogo Amat David Zuluaga Guerra, formado en la Universidad Industrial de Santander (UIS) y magíster en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Salford, en Inglaterra, fue designado como nuevo director general del Servicio Geológico Colombiano - SGC.

Zuluaga Guerra llega al cargo con experiencia en investigación y análisis relacionados con la transición energética. Se desempeñó como director del Observatorio de la Transición Energética del Caribe (OTEC), desde donde lideró iniciativas enfocadas en las oportunidades para avanzar hacia modelos de generación de energía más sostenibles.

Su trayectoria también ha estado ligada al estudio de los sistemas energéticos globales, con especial atención a la huella mineral, los recursos necesarios para la transición energética y el papel de los combustibles fósiles en las cadenas de valor.

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Desde la UIS destacaron su llegada a la dirección del SGC como un motivo de orgullo para la institución, al tratarse de uno de sus geólogos egresados que ahora estará al frente de una entidad importante para el país para el conocimiento del subsuelo colombiano y la gestión de información geocientífica del país.