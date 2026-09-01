Llegarán 50 delincuentes de alta peligrosidad a la cárcel Palogordo en Girón, Santander

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció la llegada de 50 nuevos delincuentes de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo en el municipio de Girón y rechazó estos traslados que se vienen presentando a este centro penitenciario pues desde allí siguen operando grupos delincuenciales en el área metropolitana.

“Es importante advertir a nuestra fuerza pública y a nuestros ciudadanos que en primera medida queremos manifestar nuestra oposición frente a este tipo de bandidos y delincuentes y de traslados a una ciudad como Bucaramanga o su área metropolitana. Toda vez que estos bandidos y estos delincuentes no llegan solos. Llegan con sus diferentes estructuras y compañías que van a impactar los diferentes territorios”, indicó el alcalde Cristian Portilla.

Por eso, hizo un llamado al Inpec para que se evalúen estos traslados y que además se revisen las medidas de seguridad en el centro penitenciario, que no tengan ni beneficios ni arandelas porque sino se seguirá viendo que desde la cárcel se dinamizan los delitos.

Hace menos de un mes también llegaron trasladados 17 delincuentes de alta peligrosidad a la cárcel Palogordo, entre ellos están alias ‘Pesebre’ y alias ‘El Patrón’.