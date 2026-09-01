Jimmy Rodríguez, estratega de campañas de comunicación fue exaltado por el Concejo de Bogotá

Jimmy Rodríguez, comunicador social y periodista recibió reconocimiento en el Concejo de Bogotá por su trayectoria profesional en las comunicaciones estratégicas, marketing, reputación y la industria del entretenimiento en el país.

Tras más de 13 años de experiencia, Rodríguez ha estado a cargo de campañas, lanzamientos, estrategias de posicionamiento, relacionamiento con medios y proyectos de visibilidad para diferentes organizaciones y audiencias.

Su recorrido profesional incluye organizaciones como El Tiempo Televisión, Sony Music Entertainment Colombia, Agencia Jaque y OCESA Colombia, escenarios desde los cuales ha construido una visión estratégica de la comunicación y el entretenimiento.

Entre los hitos de su trayectoria se encuentra su participación en estrategias de marketing y promoción para artistas de alcance global durante su paso por Sony Music, vinculándose a proyectos de figuras como Shakira, Maluma,Rosalía, Adele, entre otros.

En su paso por OCESA Colombia, estuvo presente en la apertura de Vive Claro

Vive Claro Distrito Cultural, uno de los proyectos más relevantes de la industria del entretenimiento del país, tuvo el reto de consolidar las comunicaciones, construir la narrativa y fortalecer la reputación de este lugar.

¿Cómo se posiciona el la economía cultural en Bogotá?

Durante el primer semestre de 2026, OCESA el grupo económico que incluye las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación creció 6,3 %, más del doble del crecimiento de la economía nacional, que fue de 2,9 %.

En Bogotá, la economía cultural y creativa aporta más de 20 billones de pesos, representa cerca del 5 % del PIB de la ciudad y genera más de 235 mil empleos, consolidando a la capital como el principal centro cultural y creativo del país.

“Quiero recibir este reconocimiento como un nuevo comienzo. Una oportunidad para seguir aprendiendo, abrir mi mente a nuevas industrias, conectar ideas y aportar desde diferentes sectores a la construcción del país que queremos”, dijo el comunicador social, Jimmy Rodríguez al recibir su reconocimiento.