Centro Democrático prepara ajustes a reforma pensional y propone revisar subsidios de Colpensiones

La bancada del Centro Democrático se reunió para avanzar en la discusión de los ajustes que propondrá a la reforma pensional vigente.

Entre los temas analizados está la modificación del funcionamiento de Colpensiones, la focalización de los subsidios y el fortalecimiento del ahorro individual.

La senadora Claudia Margarita Zuleta señaló que la colectividad busca establecer cambios que permitan garantizar una mayor sostenibilidad del sistema pensional y una mejor distribución de los recursos públicos.

Por su parte, la excandidata presidencial y senadora Paloma Valencia cuestionó el nivel de subsidios que reciben algunos afiliados al sistema y planteó reducir el umbral de 2,3 salarios mínimos.

“Hay que bajarlo a menos, porque una persona que gana 2,3 salarios va recibiendo un subsidio de más de 240 millones del Estado”.

Valencia sostuvo que la discusión debe centrarse en cómo garantizar una vejez digna para quienes no tienen capacidad de ahorro, sin generar una carga fiscal que resulte difícil de asumir para las próximas generaciones.

“No se puede dejar una deuda impagable a las grandes generaciones. Eso implica que cada uno se haga cargo de su ahorro personal cuando pueda”.

La congresista también insistió en la necesidad de focalizar los subsidios estatales hacia la población más vulnerable.

“Yo creo que esto es un tema de cómo vamos a priorizar que los recursos lleguen al que lo necesite”.

La bancada del Centro Democrático continuará trabajando en una propuesta de ajustes a la reforma pensional, con énfasis en el papel de Colpensiones, el ahorro individual y la destinación de los subsidios públicos.

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