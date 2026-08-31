Medida de aseguramiento para cinco implicados más en entramado de corrupción en Comfamiliar

Pasto-Nariño

Continúa el proceso de investigación por parte de la Fiscalía a través del cual funcionarios de la Caja de Compensación Familiar de Nariño- Comfamiliar y particulares se habrían apropiados de recursos públicos a través de contratos.

Los hechos se habrían dado entre los meses de octubre de 2025 y mayo del 2026, periodo en el cual se realizaban procesos contractuales simulados para acceder a millonarios recursos.

En esta nueva fase del proceso fueron judicializados el exdirector de la entidad, Diego Raúl Blanco Pérez, y los contratistas Juan Pablo Apraez Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo.

Según el ente investigador, se encontraron evidencias que dan cuenta del direccionamiento de ocho contratos por más de 9.804 millones de pesos, financiados con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC). Sobre dicho monto se desembolsaron anticipos por más de 2.942 millones de pesos, equivalentes al 30% del valor contratado.

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Adicionalmente, se conoció que, al parecer, fueron diseñadas invitaciones públicas a la medida de contratistas previamente concertados, así como fraccionado los contratos mediante cuantías inferiores para eludir la pluralidad de oferentes, a cambio de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos. También quedaron en evidencia estudios previos y pliegos con requisitos restrictivos, ajustados a empresas preseleccionadas que carecerían de idoneidad operativa real.

Blanco Pérez, como ordenador del gasto, es señalado de avalar las actas de adjudicación en el comité de compras, permitiendo el favorecimiento de oferentes específicos. Estos conocían de antemano los términos de referencia y, en algunos casos, habrían prestado sus nombres para que terceros se apropiaran de los recursos.

Un fiscal de la Seccional Nariño imputó a los procesados, conforme a su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Blanco Pérez y Osorio Villota aceptaron los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, todos los investigados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

Con este nuevo resultado, ya son nueve las personas imputadas por su presunta participación en este entramado de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Nariño.