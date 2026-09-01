Cafam obtiene reconocimiento por el rescate de más de 400 animales en su Bioparque ubicado en Melgar

Uno de los centros de vacaciones y mayor trayectoria en el país, recibió el galardón por el Pacto Global Red Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá en novena edición.

La edición de este año recibió 270 postulaciones, de las cuales 36 prácticas fueron seleccionadas por su aporte educación en Sabana Occidente al desarrollo sostenible. En el caso de Cafam, el galardón destaca actividades que realizan desde el Bioparque con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y la protección de la fauna.

Según la caja de compensación, tiene 414 animales, de los cuales el 92% corresponde a especies nativas. Más de 400 de estos animales han sido rescatados del tráfico ilegal y se encuentran en espacio condiciones para su protección y cuidado.

“Este reconocimiento representa el valor de convertir nuestro compromiso con la sostenibilidad en acciones concretas. Desde el Bioparque buscamos no solo proteger la fauna, sino también generar conciencia y acercar a nuestros visitantes al cuidado de los ecosistemas”. Dice Julio Billorou Rodríguez, Subdirector de Servicios Sociales de Cafam.

A parte del cuidado de fauna, el Bioparque actualmente desarrolla actividades de educación ambiental con el fin de generar conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas.