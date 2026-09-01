Hay nuevo comandante de la II División, la unidad militar encargada del Catatumbo

Bucaramanga

El general César Augusto Martínez Páez será el nuevo comandante de la II División del Ejército Nacional, la unidad militar que tiene bajo su custodia la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

El oficial que llega al nororiente del país releva al general Rodolfo Morales Franco, designado por el gobierno nacional como segundo comandante del Ejército Nacional.

Quién es el nuevo comandante de la II División

El general Martínez Paéz nació en Bogotá el 10 de octubre de 1973. Ingresó a la Escuela Militar en enero de 1993.

El oficial ha cursado múltiples estudios entre los que destaca la maestría en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”; es además especialista en Seguridad y Defensa Nacional.

A lo largo de su carrera militar ha ocupado diversos cargos; fue director nacional de los grupos Gaula militares y hasta hace algunos días fue el comandante de la Décima Tercera Brigada.