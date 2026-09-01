Las precarias condiciones en que reciben clases estudiantes de un colegio en Guacamayo, Santander

Bucaramanga

La gobernación de Santander realizó el primer encuentro por la infraestructura educativa en el departamento, tanto en municipios no certificados como los que sí lo están, teniendo en cuenta las condiciones en las que los estudiantes sobre todo en zona rural están recibiendo las clases.

En el evento participaron secretarías de educación de los 87 municipios, además de rectores de instituciones educativas afectadas, una de ellas es Deyci Oróstegui de la Institución Educativa Santa Rita en el municipio de Guacamayo en donde los estudiantes de bachillerato deben tomar clases en un teatro y divididos los salones por lonas.

En el 2023 comenzaron las obras en las institución educativa pero meses después se dieron cuenta los estudios y diseños con los que se estaban haciendo los trabajos no correspondían a los planos y requerimientos de la institución educativa por lo que se tuvo que suspender desde ese entonces el trabajo.

En el 2025 los estudiantes debían tomar clases en casa de familia, en la parroquia del municipio y en otros lugares que les adecuaban para cumplir con sus horarios, por lo que hizo que los padres de familia retiraran a sus hijos de esta institución educativa.

“Llegamos a 2026 y pensando dónde ubicar las aulas, no contábamos con arriendo. Solicitamos a la administración municipal que nos ubicaran, no habían recursos. Posterior a eso, pues entonces se llegó a un acuerdo por parte de la Secretaría de Educación y la administración municipal y dieron como un teatro. Esta aula fue dividida en cuatro aulas y no con drywall como muchos lo piensan y como muchos dicen, es en lona, que es ese material que utilizan para hacer las separaciones cuando empiezan a construir”.

Dijo también la rectora que los estudiantes no pueden concentrarse debido a que deben escuchar las clases de todos los cursos, a esto se suman las altas temperaturas y la falta de iluminación.

Desde la Gobernación de Santander el gobernador Juvenal Díaz Mateus aseguró que con la búsqueda de recursos a través de una estampilla se podrá tener el dinero para intervenir estas instituciones educativas.