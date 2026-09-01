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01 sep 2026 Actualizado 12:20

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Bucaramanga

Remezón en el gabinete del gobernador de Santander Juvenal Díaz: así quedan los cargos

La gobernación de Santander anunció nuevos cambios en el gabinete departamental, al menos 19 novedades fueron confirmadas.

Foto: Gobernación de Santander

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Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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