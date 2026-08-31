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31 ago 2026 Actualizado 14:32

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Artefacto explosivo contra droguería en Algeciras solo deja daños materiales

El hecho causó daños materiales en un establecimiento comercial y se suma a recientes acciones registradas en varios municipios del Huila.

Se investiga si se trata de la misma estructura, que lanzo el elemento contra la sede de la alcaldía. Foto Relacionada.

Se investiga si se trata de la misma estructura, que lanzo el elemento contra la sede de la alcaldía. Foto Relacionada.

Se investiga si se trata de la misma estructura, que lanzo el elemento contra la sede de la alcaldía. Foto Relacionada.
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Un nuevo episodio de alteración del orden público se presentó durante la noche en el municipio de Algeciras, donde un artefacto explosivo fue arrojado contra una droguería de la cadena Más Baratas, que por fortuna no causo daño a residentes de la zona que transitaban por la zona.

El ataque provocó afectaciones materiales en las instalaciones del establecimiento comercial, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas como consecuencia de la acción. Según las autoridades realizo un barrido en la zona para verificar las causas generadas por el elemento,

Este hecho se suma a una serie de ataques ocurridos durante las últimas semanas en diferentes municipios del departamento del Huila, atribuidos preliminarmente a estructuras disidentes de grupos armados. Se investiga si se trata de la misma estructura, que lanzo el elemento explosivo contra la sede de la alcaldía del municipio, la semana anterior.

Entre las localidades afectadas figuran Algeciras, La Plata, La Argentina y Yaguará, donde se han reportado acciones con cilindros cargados con explosivos y otros elementos utilizados para generar daños y temor entre la población. Por su parte las autoridades adelantan operativos y presencia militar en sitios álgidos de la región.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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