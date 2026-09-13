Tabla de posiciones de LaLiga de España: Así quedó tras victoria del Barcelona
El cuadro Culé se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.
Barcelona no saca el pie del acelerador en LaLiga de España ni en la temporada 2026/2027. El equipo de Hansi Flick sumó su quinto triunfo en igual número de partidos en el presente campeonato, manteniéndose en lo más alto del certamen.
Levante 2-4 Barcelona
En el Estadio Ciudad de Valencia, Barcelona se impuso 2-4 al Levante. El equipo Culé llegó a estar 0-3 en el marcador gracias a los tantos de Xavi Espart y un doblete de Lamine Yamal; el levante recortó distancias con Iván Romero y Roger Brugué, pero Karim Adeyemi liquidó las acciones en tiempo de descuento para la visita.
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Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano
Real Madrid goleó 4-1 al Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu. Los goles locales fueron obra de Kylian Mbappé, en dos oportunidades, Álvaro Carreras y Jude Bellimgham; por el Rayo descontó Sergio Camello.
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Racing de Santander 2-1 Alavés
Racing de Santander derrotó 2-1 al Alavés y le propinó la primera caída de la temporada, descendiendo a la tercera posición de la tabla. Los goles del local fueron convertidos por Yassi Zabiri en dos oportunidades; por la visita descontó Ville Koski.
Sevilla 1-0 Valencia
Sevilla sigue revalidando su buen inicio de campeonato, luego de superar 1-0 al Valencia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El único gol del juego lo convirtió Juan Antonio Igleisas.
Tabla de posiciones de LaLiga 2026-2027
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...