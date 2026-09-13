Tabla de posiciones de LaLiga de España: Así quedó tras victoria del Barcelona

Los jugadores del Barcelona festejan uno de sus cuatro goles ante el Levante. (Photo by Alex Caparros/Getty Images) / Alex Caparros

Barcelona no saca el pie del acelerador en LaLiga de España ni en la temporada 2026/2027. El equipo de Hansi Flick sumó su quinto triunfo en igual número de partidos en el presente campeonato, manteniéndose en lo más alto del certamen.

Levante 2-4 Barcelona

En el Estadio Ciudad de Valencia, Barcelona se impuso 2-4 al Levante. El equipo Culé llegó a estar 0-3 en el marcador gracias a los tantos de Xavi Espart y un doblete de Lamine Yamal; el levante recortó distancias con Iván Romero y Roger Brugué, pero Karim Adeyemi liquidó las acciones en tiempo de descuento para la visita.

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Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

Real Madrid goleó 4-1 al Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu. Los goles locales fueron obra de Kylian Mbappé, en dos oportunidades, Álvaro Carreras y Jude Bellimgham; por el Rayo descontó Sergio Camello.

Racing de Santander 2-1 Alavés

Racing de Santander derrotó 2-1 al Alavés y le propinó la primera caída de la temporada, descendiendo a la tercera posición de la tabla. Los goles del local fueron convertidos por Yassi Zabiri en dos oportunidades; por la visita descontó Ville Koski.

Sevilla 1-0 Valencia

Sevilla sigue revalidando su buen inicio de campeonato, luego de superar 1-0 al Valencia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El único gol del juego lo convirtió Juan Antonio Igleisas.

Tabla de posiciones de LaLiga 2026-2027