Gustavo Puerta se quedaría sin liga top en Europa: sorpresivo equipo habría ofertado por su fichaje

La frase “el pasaporte pesa” suele cobrar relevancia cuando de algún jugador colombiano en el mercado de pases se trata. Gustavo Puerta tuvo un Mundial sobresaliente con la Selección, pero no han llegado ofertas de equipos importantes para poder sacarlo de Racing de Santander, que acaba de ascender a la primera de España.

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El mercado está por terminar en las ligas principales de Europa y el volante vallecaucano no parece tener un destino dentro de las cinco competiciones más importantes del Viejo Continente. Por el contrario, parece alejarse del mejor fútbol del mundo, luego de que se conociera el último equipo que realizó una oferta para quedarse con sus servicios.

El sorpresivo equipo que habría ofertado por Puerta

Según trascendió en las últimas horas desde Grecia, Olympiacos está seriamente interesado en el jugador colombiano. Incluso, el club por el que pasó James Rodríguez entre 2022 y 2023, ya habría presentado una propuesta a Racing de Santander.

“Olympiacos ha enviado una oferta oficial de 16.000.000 de euros al Racing de Santander, cubriendo la cláusula del jugador, para fichar de inmediato a Gustavo Puerta. Los rojiblancos están haciendo todo lo posible para traerlo a Grecia”, dio a conocer el periodista Nikos Kotsis en el medio Sport24.Le puede interesar: Gustavo Puerta defiende a Lorenzo de los críticos: “Con él di un paso importante en mi juego”

“Lo que se desprende de la información procedente del club rojiblanco es el claro deseo del club de incorporar cuanto antes al centrocampista internacional colombiano de 23 años a la plantilla, ya que existe un acuerdo con él desde hace tiempo, así como una clara intención de ficharlo, y la decisión de desembolsar la mayor cantidad jamás entregada por un equipo griego demuestra claramente las intenciones del Olympiacos”, agregaron al respecto.