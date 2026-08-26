Gustavo Puerta se quedaría sin liga top en Europa: sorpresivo equipo habría ofertado por su fichaje
Racing de Santander también oficializó la llegada de un volante, a la espera de resolver la situación del colombiano.
La frase “el pasaporte pesa” suele cobrar relevancia cuando de algún jugador colombiano en el mercado de pases se trata. Gustavo Puerta tuvo un Mundial sobresaliente con la Selección, pero no han llegado ofertas de equipos importantes para poder sacarlo de Racing de Santander, que acaba de ascender a la primera de España.
Lea también: La prensa internacional se rinde ante Gustavo Puerta: XI Ideal con las revelaciones del Mundial 2026
El mercado está por terminar en las ligas principales de Europa y el volante vallecaucano no parece tener un destino dentro de las cinco competiciones más importantes del Viejo Continente. Por el contrario, parece alejarse del mejor fútbol del mundo, luego de que se conociera el último equipo que realizó una oferta para quedarse con sus servicios.
El sorpresivo equipo que habría ofertado por Puerta
Según trascendió en las últimas horas desde Grecia, Olympiacos está seriamente interesado en el jugador colombiano. Incluso, el club por el que pasó James Rodríguez entre 2022 y 2023, ya habría presentado una propuesta a Racing de Santander.
“Olympiacos ha enviado una oferta oficial de 16.000.000 de euros al Racing de Santander, cubriendo la cláusula del jugador, para fichar de inmediato a Gustavo Puerta. Los rojiblancos están haciendo todo lo posible para traerlo a Grecia”, dio a conocer el periodista Nikos Kotsis en el medio Sport24.Le puede interesar: Gustavo Puerta defiende a Lorenzo de los críticos: “Con él di un paso importante en mi juego”
“Lo que se desprende de la información procedente del club rojiblanco es el claro deseo del club de incorporar cuanto antes al centrocampista internacional colombiano de 23 años a la plantilla, ya que existe un acuerdo con él desde hace tiempo, así como una clara intención de ficharlo, y la decisión de desembolsar la mayor cantidad jamás entregada por un equipo griego demuestra claramente las intenciones del Olympiacos”, agregaron al respecto.
No obstante, el equipo griego también trabaja en negociaciones con el mexicano Edson Álvarez, en caso de no darse la incorporación de Puerta.
Por el colombiano, ha habido rumores de equipos como Bolonia e Italia, Eintracht Frankfurt, Aston Villa, Nottingham Forest o Benfica. En el caso del Nottingham, vale la pena mencionar que hace parte del mismo dueño del Olimpiacos, Evangelos Marinakis, aunque parece que no prosperaron las conversaciones.
Por su parte, Benfica acaba de contratar al volante portugués Joao Palhinha, por lo que quedaría sobre poblada la zona del mediocampo teniendo en cuenta que también está el colombiano Richard Ríos.Gustavo Puerta, en el top 10 de los mejores jugadores sub-23 del Mundial 2026: Así quedó el listado
La ventana de transferencias se cerrará entre el 31 de agosto (Bundesliga y Liga de Francia) y el 1 de septiembre (Premier League y Serie A). En Grecia concluye el 15 de septiembre, por lo que las próximas horas serán claves para conocer el futuro de Gustavo Puerta, quien pertenece en un 50% al Bayer Leverkusen de Alemania.
De momento, el jugador se encuentra concentrado con el Racing de Santander, con el que ya jugó dos partidos de liga como titular. El conjunto español oficializó en las últimas horas la llegada del volante Matteo Prati.
Ahora en directo
00:00 - 23:59
- Programa Local
Radio ColombiaDirecto
00:00 - 23:59Otros directos
00:00 - 23:59
Programas Recomendados
- 6AM W
Julio Sánchez Cristo
- La Luciérnaga
Gabriel Delascasas
- El Pulso del Fútbol
César A. Londoño y Steven Arce
- Hora 20
Diana Calderón
Síguenos en
Directo
Estas escuchando
1x24: Radio Colombia
23/08/2024 - 01:38:13
Noticias en 3′
Otros episodios
Cualquier tiempo pasado fue anterior
Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.
5 "