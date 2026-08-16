Gustavo Puerta jugó los 90 minutos en su debut en primera división española con Racing de Santander

Gustavo Puerta jugó los 90′ minutos en el debut en primera división española con Racing de Santander. (Photo by Ion Alcoba Beitia/Getty Images) / Ion Alcoba Beitia

Gustavo Puerta vivió un momento histórico este domingo al disputar su primer partido en la Primera División de España. El mediocampista colombiano fue titular con el Racing de Santander en el empate 2-2 frente al Villarreal, por la primera jornada de LaLiga 2026/27.

El encuentro tuvo lugar en El Sardinero, estadio que volvió a recibir un partido de la máxima categoría española después de 14 años. El Racing regresó a Primera tras conseguir el ascenso la temporada anterior y comenzó su nueva aventura con un punto frente a uno de los equipos que terminó en los primeros lugares del campeonato pasado.

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Puerta apareció en el once inicial del entrenador José Alberto López y ocupó una posición en el mediocampo, formando parte del doble pivote del conjunto local. El colombiano recibió, además, el dorsal 8 para esta temporada, después de haber utilizado el número 19 durante la pasada campaña.

Resumen del partido

El Racing comenzó el partido con autoridad y consiguió ponerse 2-0 arriba. Andrés Martín abrió el marcador desde el punto penalti en el minuto 21, mientras que Sergio Martínez amplió la ventaja trece minutos después con un golazo de volea desde fuera del área.

Sin embargo, el Villarreal reaccionó antes del descanso. Pape Gueye descontó en el minuto 45 y Nicolas Pépé consiguió el empate en el tiempo añadido de la primera mitad. El marcador no volvió a moverse durante el segundo tiempo y ambos equipos terminaron repartiendo los puntos.

Puerta en búsqueda de consolidarse

Para Puerta, el partido representa un nuevo paso en su crecimiento europeo. El colombiano fue una pieza importante del Racing durante la temporada pasada, en la que disputó 32 encuentros de Segunda División, 30 como titular, y registró tres goles y una asistencia. Su rendimiento contribuyó al ascenso del conjunto de Santander a la élite española.

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Además, el volante llega a esta temporada después de haber tenido protagonismo con la Selección Colombia durante el Mundial de 2026. Su regularidad con el Racing y sus actuaciones con la Tricolor hicieron que aumentara el interés de otros clubes europeos por sus servicios.

Con 23 años, Puerta afronta ahora el reto de consolidarse en una de las cinco grandes ligas de Europa. Su debut en Primera llegó en un escenario especial para el Racing, que volvió a competir entre los mejores del fútbol español y comenzó su campaña con un empate ante el Villarreal.

Números de Gustavo Puerta en su debut en LaLiga de España

Los números de Gustavo Puerta en su juego ante Villarreal / Sofascore. Ampliar Los números de Gustavo Puerta en su juego ante Villarreal / Sofascore. Cerrar

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