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02 sep 2026 Actualizado 12:46

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Prisa Inspira

El sueño guajiro: ¿cómo aprovechar la abundancia energética escondida en la península?

El potencial energético encontrado en La Guajira puede impulsar a Colombia a niveles sorprendentes. Hacerlo realidad demanda superar dificultades históricas en el territorio.

| Foto: Caracol Radio

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La Guajira se presenta ante el país como el departamento con mayor potencial de generación de energía solar y eólica, gracias a sus ecosistemas desérticos con abundante radiación solar y vientos constantes.

Sin embargo, los acuerdos con la población que habita en las zonas donde se buscan ubicar muchos de los proyectos energéticos no han sido concluyentes. Además, el desarrollo de infraestructura de transmisión para la energía que se generaría hacia el resto del país es escaso y deficiente.

Para superar esto, Gustavo Gómez explica, en un nuevo capítulo de Alta Tensión, las claves a tener en cuenta. Manténgase conectado, para encontrar los siguientes dos capítulos de esta serie documental de Prisa Inspira.

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