LIDERA 2026 busca 100 profesionales para enseñar en territorios vulnerables de Colombia

La escuela es el lugar donde se fortalecen habilidades emocionales, sociales y de convivencia, y donde se ejercen derechos relacionados con la protección, la nutrición, la participación y el desarrollo de la personalidad y las capacidades, según UNICEF. | Foto: Enseña por Colombia

Dependiendo de la geolocalización, varían las barreras de acceso a la educación. La evidencia está en las pruebas PISA 2022, donde Colombia ocupó el puesto 64 entre 81 países; el 71 % de los estudiantes no alcanzó las competencias básicas en matemáticas y el 51 % tampoco lo hizo en ciencias. En inglés, más del 70 % de los estudiantes obtuvieron un nivel A2 o inferior en las pruebas Saber 11.

Frente a este panorama, Enseña por Colombia abrió LIDERA 2026. La convocatoria busca 100 profesionales para aplicar sus conocimientos en instituciones educativas ubicadas en territorios donde persisten importantes desafíos de aprendizaje. Su intención es que durante dos años, los participantes también se formen y desarrollen capacidades de liderazgo al trabajar de la mano con las comunidades.

La convocatoria pone especial énfasis en profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y en personas bilingües en inglés. Aun así, no es necesario ser licenciado ni tener experiencia previa como docente.

“La resiliencia de un territorio está profundamente conectada con la calidad de su liderazgo local”, asegura Ana Medina, CEO de Enseña por Colombia. Según ella, LIDERA podría fortalecer una nueva generación de líderes capaces de responder a los desafíos del país “un aula a la vez”.

Ante la urgencia del país de responder a emergencias y crisis en las que se pone a prueba la capacidad de sus comunidades. La organización sostiene que, además de necesitar respuestas externas, la importancia de los liderazgos locales aumenta, ya que conocen sus problemas y tienen capacidad para construir soluciones.

Los seleccionados, llamados Ecos, iniciarán entre enero y febrero de 2027 una experiencia profesional remunerada de dos años. Estarán en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Sucre, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Bogotá, Santander, Magdalena, Risaralda, Nariño y La Guajira.

El programa tendrá presencia en los territorios donde Enseña por Colombia ha identificado necesidades críticas. | Foto: Enseña por Colombia Ampliar El programa tendrá presencia en los territorios donde Enseña por Colombia ha identificado necesidades críticas. | Foto: Enseña por Colombia Cerrar

Según cálculos del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO, las dificultades de aprendizaje podrían representar una reducción cercana al 12 % de los ingresos de una persona durante su vida. A esto se suma que, según Fedesarrollo, de cada 100 niños que ingresan hoy a primero de primaria, solo 44 logran graduarse de bachillerato a tiempo.

La perspectiva de la organización es que las transformaciones se construyen con quienes ya conocen y sostienen el territorio. La experiencia en el aula busca, precisamente, que esos futuros líderes aprendan de esas comunidades y lleven ese conocimiento posteriormente a otros espacios de decisión e incidencia.

Para postularse se requiere estar graduado desde 2016, contar con formación STEM y/o inglés B2+, un promedio acumulado mínimo de 3,5 sobre 5,0 y disponibilidad para vivir y enseñar durante dos años en el territorio asignado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de septiembre de 2026.

La UNICEF respalda los espacios de aprendizaje como fundamentales para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Por lo mismo, garantizar la educación implica crear condiciones para que cada niño y niña pueda desarrollar plenamente su proyecto de vida, sin importar su lugar de origen o condición socioeconómica.

Si le interesa combatir las desigualdades de origen para ofrecer un mejor futuro para las personas, teniendo en cuenta que donde nace un niño todavía puede condicionar su futuro, ¿Está usted dispuesto a entrar a las aulas para cambiar esa realidad?