Alfredo Arias estalla contra el arbitraje, tras la sorpresiva eliminación de Junior en Copa Colombia / @JuniorClubSA

¿Junior sacó injustamente al DT Alfredo Arias? El Pulso del Fútbol, 31 de agosto de 2026 00:00:00 49:01 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salida del entrenador Alfredo Arias del Junior de Barranquilla. Steven dijo: “Alfredo Arias dijo que Junior es un equipo que gana un título cada 10 años, que en 100 años ganó 10 títulos y de esos 10, dos los ganó él. cuando escuché ese comentario, yo sabía que se iba, porque el directivo es quisquilloso con eso”. Sobre el tema César agregó: “Arias respondió con una categoría tremenda. Pero no puedo creer que después de 5 partidos, a un técnico que ganó dos títulos, no lo hayan podido aguantar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube