El Pulso del Fútbol, 31 de agosto de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la salida del entrenador Alfredo Arias del Junior de Barranquilla.
¿Junior sacó injustamente al DT Alfredo Arias? El Pulso del Fútbol, 31 de agosto de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salida del entrenador Alfredo Arias del Junior de Barranquilla. Steven dijo: “Alfredo Arias dijo que Junior es un equipo que gana un título cada 10 años, que en 100 años ganó 10 títulos y de esos 10, dos los ganó él. cuando escuché ese comentario, yo sabía que se iba, porque el directivo es quisquilloso con eso”. Sobre el tema César agregó: “Arias respondió con una categoría tremenda. Pero no puedo creer que después de 5 partidos, a un técnico que ganó dos títulos, no lo hayan podido aguantar”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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