Dos hombres se esposaron al frente de la Casa de Nariño para exigir hablar con el presidente

Casa de Nariño, lugar de la residencia presidencial. Foto: Getty Images. / jtinjaca

Un extraño hecho se presentó en la tarde de este martes, en las instalaciones de la Casa de Nariño.

Dos hombre se esposaron en la puerta del Palacio, para exigir hablar con el presidente Abelardo De La Espriella.

El episodio marcó la jornada de este martes, pues en los últimos días la seguridad ha sido reforzada ante la llegada del nuevo mandatario.

Los hombres se presentaron como integrantes de la Policía Nacional, y aseguraron necesitar hablar con el presidente De La Espriella tras haber sido sacados de la Institución sin justificación alguna.