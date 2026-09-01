Congresistas radican moción de censura contra MinDefensa por muerte de tres menores en Guaviare

Representantes a la Cámara del Pacto Histórico, la Alianza Verde y las Circunscripciones de Paz radicaron ante el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, una proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.

La acción fue interpuesta tras la muerte de tres menores de edad durante una operación militar contra las disidencias de las Farc en El Retorno, Guaviare. El procedimiento, realizado el pasado 27 de agosto contra estructuras bajo el mando de alias ‘Calarcá’, dejó como resultado la muerte de los tres menores, quienes habían sido reclutados por el grupo armado.

Este hecho llevó a los congresistas a cuestionar las decisiones adoptadas por las autoridades y la información disponible antes de la intervención.

Según el documento, la moción contempla cuatro cargos de censura. Uno de ellos señala una presunta “responsabilidad política por la planeación, dirección y supervisión de una política operacional que culminó con la muerte de tres menores reclutados”.

Los representantes también cuestionaron que no se haya explicado qué conocimiento tenían las autoridades sobre la presencia de los menores. Con la moción, buscan que el Congreso examine la actuación del Ministerio de Defensa y establezca si existen responsabilidades políticas por las decisiones y la supervisión relacionadas con estos hechos.

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