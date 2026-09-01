A la cárcel hombres que habrían rociado ácido a una mujer en medio de un robo en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Fiscalía legalizó la captura de Óscar Mauricio Anave Durán y William Fernando Betancourt Cardozo por su presunta responsabilidad en el lanzamiento de un agente químico a una mujer que intentó evitar que una adulta mayor fuera víctima de hurto en Ibagué.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto, en el sector de San Francisco El Pedregal, donde varios hombres abordaron a una adulta mayor con la excusa de que eran artesanos y se apoderaron de sus joyas. Una comerciante intervino para evitar el hurto; sin embargo, los presuntos asaltantes la atacaron con un ácido, causándole lesiones en los ojos y el rostro.

“La víctima fue trasladada a Bogotá para recibir atención médica especializada. Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de hurto calificado y agravado, y lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares”, reveló la Fiscalía.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectivas las capturas de los procesados en los barrios Américas e Independiente de Ibagué.