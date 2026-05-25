Buscan a Kevin Santiago Ángel, profesor desaparecido en Bogotá tras salir de un gimnasio

Hay angustia por la desaparición de Kevin Santiago Ángel Garzón, un profesor de 31 años que está desaparecido desde el pasado 20 de mayo. Desde ese día, sus familiares, amigos y estudiantes no saben de su paradero. La última vez que se le vio fue en Kennedy, localidad en la que actualmente reside.

Kevin salió ese día en horas de la mañana con destino al Colegio Santiago de Las Atalayas (IED), institución ubicada en la localidad de Bosa en la que dictaba clases. Más tarde, sobre las 6:20 p.m., el profesor llamó a su mamá Marta Garzón, su mamá, para informarle que iba hacia el gimnasio a entrenar.

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El gimnasio es el SmartFit del barrio Gran Colombiano, ubicado en la localidad de Kennedy. Esa fue la última comunicación que su familia tuvo con él. Su mamá le envió un mensaje a las 11:30 p.m., pero nunca recibió respuesta. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención y es que el mensaje aparece como leído.

Sobre la 1:14 a.m. su mamá intentó comunicarse nuevamente con Santiago. No obstante, estos mensajes nunca llegaron. Todo parece indicar que el teléfono ya estaba apagado para esa hora. De acuerdo con la denuncia, el profesor se movilizaba en una motocicleta azul y negra de placas XHH 74G.

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Según se ha podido conocer, Kevin también trabajaba en plataformas de movilidad con el ánimo de conseguir otros ingresos. El día de su desaparición, el docente vestía pantalón gris, zapatos negros, camiseta negra, impermeable gris y chaqueta azul reflectora.

Asimismo, su familia ha indicado que Kevin Santiago tiene un tatuaje de un ojo con un reloj en el brazo izquierdo y otro de un balón de fútbol con un guante, en el pie derecho. Debido a la falta de respuestas, la comunidad educativa ha hecho un plantón en la Avenida Guayacanes, para exigir respuestas de las autoridades sobre su paradero.