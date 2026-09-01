Luis Mina deja América de Cali y da el salto al fútbol europeo

Luis Mina, de 21 años, nació en Caloto y llega al fútbol portugués procedente de América de Cali, club en el que debutó profesionalmente en febrero de 2026 frente a Jaguares. Durante su etapa con el conjunto escarlata disputó 13 compromisos en la primera parte del año, seis de ellos por la Copa Sudamericana.

El nuevo jugador del Vizela también pasó por Estudiantes de Mérida, en Venezuela, y Alianza FC de Colombia. Se caracteriza principalmente por su velocidad y capacidad en el uno contra uno, además de su aporte tanto en defensa como en ataque.

Mina utilizará el número 26 y aseguró estar feliz por esta nueva oportunidad. Su objetivo, según explicó, es adaptarse rápidamente y aportar al equipo para alcanzar los objetivos de la temporada.

“Mi punto fuerte es la velocidad, también soy bueno en los duelos individuales. Creo que soy fuerte en defensa y también aporto en ataque”, señaló el caleño.

El jugador también pidió paciencia a los aficionados mientras se adapta a su nueva competencia y prometió trabajar diariamente para alcanzar su mejor nivel.

El FC Vizela tiene su sede en la ciudad de Vizela, en el distrito de Braga, y actualmente compite en la Liga Portugal 2, la segunda división del fútbol profesional portugués. El equipo es dirigido por el venezolano-portugués Ronald Molina, quien tendrá ahora al colombiano como una nueva alternativa para la banda derecha.

Su salida representa un nuevo paso para una de las jóvenes promesas formadas en el fútbol colombiano. Además, América de Cali conservó un porcentaje importante de sus derechos, por lo que el club podría obtener beneficios económicos en una futura transferencia. Antes de emprender su nueva etapa, Mina se despidió del cuadro escarlata recordando uno de sus grandes sueños cumplidos: jugar profesionalmente con América.

“Este paso por América me dejó mucho aprendizaje, cumplí ese sueño de jugar. Ojalá cuando regrese y esté más maduro pueda cumplir ese sueño de ser campeón”, expresó.

Ahora, el lateral continuará su carrera en Portugal, donde tendrá el reto de consolidarse en el FC Vizela y dar sus primeros pasos en el fútbol europeo.