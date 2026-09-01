¿Se debe crear el área metropolitana de Ibagué?

Ibagué

Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima y Leandro Vera, exsecretario de Planeación de Ibagué, fueron panelistas de la conversación de infraestructura en el marco de la estrategia Retos de Ciudad que lidera Prisa Media, los dos coincidieron que Ibagué requiere que se tomen las decisiones políticas que le permitan crear una área metropolitana

Según Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo, Ibagué debe conforma un área metropolitana en la que se pueda incluir a los municipios cercanos como Alvarado, Piedras, Rovira entre otros, que le permita ser ese eje articulador de la región.

“Es una ciudad que ha estado limitada por el criterio y el pensamiento de quienes han pasado por aquí y no han logrado acertar en establecer una visión de mediano y largo plazo, creo que la ciudad hace rato nos está diciendo por generación espontanea hacia donde ir”, dijo Alexander Castro.

El secretario de Cultura y Turismo del Tolima aseguró que Ibagué es la primera ciudad de la segunda vivienda en Colombia, “Ya hay que estar pensando en una Ibagué de área metropolitana que vincule a municipios cercanos como Rovira, Cajamarca, Alvarado, Venadillo y Piedras, porque lo que necesita esta ciudad es un desarrollo urbano que nos permita establecer esa visión de ciudad para vivir y disfrutar”.

Por su parte, Leandro Vera, ex secretario de Planeación de Ibagué, sostuvo que un área metropolitana traería desarrollo para Ibagué, además resaltó que hace un tiempo se tuvo un proyecto que se llamó Asocentro, pero tuvo varias dificultades.

“Se debe saber como esa unidad que debe tener un aérea metropolitana nos lleva a tener una posibilidad de desarrollo para nuestro departamento y convertirnos en ese epicentro. Para mi es un orgullo el desarrollo que ha tenido la vivienda campestre que se reglamentó cuando estuvimos en la Secretaría de Planeación”, resaltó.

La movilidad fundamental para el desarrollo de Ibagué

Por otra parte, Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima, sostuvo que, Ibagué requiere la construcción de más vías y una descentralización de la sede administrativa de la Alcaldía hacia la zona de la Samaria. Además de la creación de distritos turísticos y culturales.

Finalmente, Leandro Vera, exsecretario de Planeación de Ibagué, resaltó que en la ciudad se requiere mejorar en general la movilidad para permitir una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

“La implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público es fundamental para mejorar la movilidad, al igual que, proyectos como el cabe aéreo y el uso de medios alternativos de transporte que permitan disminuir los tiempo de recorrido para los ciudadanos”, puntualizó.