Ya son 58 las mujeres asesinadas en el Atlántico durante 2026

Las autoridades adelantan investigaciones sobre el homicidio de Javier Sánchez Medina, secretario del Juzgado Municipal de Moniquirá.

La violencia contra las mujeres continúa dejando una preocupante cifra en el Atlántico. Con este nuevo caso, ya son 58 las mujeres asesinadas en lo corrido de 2026, de acuerdo con el consolidado de casos conocido hasta la fecha.

El más reciente hecho ocurrió en una zona rural de Campo de la Cruz. Habitantes del sector conocido como camino Jaramillo, en la vía hacia el municipio de Suán, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Erika Judith González Escorcia, quien era residente de esta población.

Según información preliminar, la mujer habría estado la noche anterior compartiendo con varias personas en un establecimiento público del municipio. Este dato es materia de investigación y las autoridades buscan determinar qué ocurrió antes de su muerte y establecer quiénes estarían detrás del crimen.

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Personal de Policía Judicial y del Grupo de Policía Científica y Criminalística realizó la inspección técnica y los actos urgentes en el lugar. La investigación busca esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Nuevos espacios para proteger a las mujeres

El caso se conoce poco después de que la Gobernación del Atlántico inaugurara en Polonuevo una nueva Casa de la Mujer Empoderada y el segundo Punto Violeta Seguro del departamento. La Casa contó con una inversión de $627 millones y ofrecerá orientación psicosocial, jurídica, y herramientas para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

El Punto Violeta Seguro, ubicado en la ESE Centro de Salud de Polonuevo, fue habilitado como un espacio confidencial para detectar casos de violencia y activar las rutas de protección, salud y justicia.

La estrategia contempla además la apertura de otros tres puntos en Baranoa, Soledad y Galapa, en medio de un panorama que vuelve a poner en evidencia la urgencia de fortalecer las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en el Atlántico.