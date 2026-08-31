‘Spider-Man: Un nuevo día’ se convierte en la cuarta película más taquillera de la historia

Tom Holland at "Spider-Man: Brand New Day" Los Angeles Premiere held at Dolby Theatre on July 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images) / Gilbert Flores

Este fin de semana, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ se convirtió en la cuarta película más taquillera de la historia, superando a ‘Titanic’.

¿Cuánto ha recaudado la nueva película de Spider-Man?

‘Un nuevo día’ ha recaudado un total de 2.332 millones de dólares a nivel mundial, 75 millones de dólares más que la película de 1997 del director canadiense James Cameron, que alcanzó 2.257 millones de dólares.

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¿A cuánto la deja de alcanzar el tercer lugar?

Esta cifra lo deja a tan solo 2 millones de dólares de alcanzar al tercer lugar y destronar a otra película de Cameron, ‘Avatar: El camino del agua’, de 2022, que tiene 2.334 millones de dólares.

‘Spider-Man: Un nuevo día’ es la película número 38 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y la cuarta de la serie de Spider-Man del UCM tras ‘Spider-Man: sin camino a casa’ de 2021.

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¿Qué otros récords ha batido?

La película ha batido varios récords de taquilla.

Se convirtió en la película de Spider-Man más taquillera de la saga y de 2026.