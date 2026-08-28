Roger Waters y otros firman carta abierta pidiendo al Festival de cine de Venecia apoyar a Palestina

El cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, la escritora ganadora del Premio Nobel Annie Ernaux y los directores Isabel Coixet y Matteo Garrone figuran entre los firmantes de una carta abierta publicada hoy en la que se insta al Festival de Cine de Venecia a “tomar medidas concretas en apoyo de Palestina”.

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La carta abierta proviene del colectivo Venice4Palestine, que el año pasado emprendió una iniciativa similar, aunque con peticiones más específicas, como instar a los organizadores del evento a retirar las invitaciones a Gerard Butler y Gal Gadot por su apoyo previo a Israel.

“Un año después de su primer llamamiento, Venice4Palestine vuelve a pedir a la Bienal de Venecia, al Festival Internacional de Cine de Venecia y a los profesionales de los sectores cinematográfico, audiovisual y cultural que tomen medidas concretas en apoyo de Palestina”, escribió el colectivo en la carta abierta.

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La carta de Venice4Palestine también solicita que la bandera palestina ondee durante todo el festival para subrayar la presencia, en la selección oficial del evento, de dos películas palestinas: “Citizen Osama” y “Conversation with the Sea”.

La octogésima tercera edición del Festival de Cine de Venecia se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026.