Sectores políticos y sociales piden continuidad a la desalinizadora en Santa Marta

Santa Marta

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta visitó Santa Marta, desde donde manifestó su respaldo al proyecto de la planta desalinizadora para la ciudad con el que se busca solucionar la falta del servicio en el territorio.

En sus declaraciones pidió garantizar los recursos destinados a mejorar el abastecimiento hídrico de la ciudad. Durante su intervención, la congresista aseguró que son más de $730.000 millones los recursos que, según señaló, fueron dejados por el gobierno de Gustavo Petro para este propósito, además de una inversión superior a $30.000 millones para el bombeo de aguas residuales.

“Llegamos aquí con los compañeros en este pacto por el agua a defender el agua de Santa Marta, a que no permitamos que los negociantes se apropien del agua que es para todos”, precisó la senadora.

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La propuesta plantea que la solución al abastecimiento de Santa Marta combine la construcción de infraestructura para producir nuevas fuentes de agua, el fortalecimiento del sistema de acueducto y otras obras complementarias. El debate continúa ahora en torno a la continuidad del proyecto, los recursos destinados para su ejecución y las decisiones de las autoridades frente al proceso.

La acompañaron Abraham Katime, dirigente del Pacto Histórico en Santa Marta, líderes comunitarios, sociales y pescadores que expusieron las carencias que viven distintos sectores de la ciudad frente a la falta de acceso permanente al recurso hídrico.

Durante el recorrido, Zuleta anunció que hará seguimiento desde el Congreso a los recursos y proyectos destinados a garantizar el abastecimiento de agua potable para Santa Marta.

Por su parte, Abraham Katime destacó que la búsqueda de una solución logró reunir a sectores con profundas diferencias políticas alrededor de un propósito común. “Aquí el presidente Petro lideró un pacto verdadero y auténtico por resolver el problema de agua potable que llevaba 80 años aplazado”, afirmó. Katime.