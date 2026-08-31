Gobernación lidera Consejo de Seguridad tras hechos de inseguridad en Zona Bananera

Un Consejo de Seguridad en Zona Bananera se desarrolla este lunes, liderado por la Gobernación del Magdalena, para evaluar la situación de orden público y definir acciones frente a los recientes hechos de inseguridad registrados en el municipio.

La jornada es encabezada, a través de la Secretaría del Interior, por Nayara Vargas, y cuenta con la participación de la Alcaldía de Zona Bananera, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y demás autoridades.

Durante la reunión se analizan las condiciones de seguridad del territorio y se establecen acciones conjuntas para fortalecer la presencia institucional, proteger a las comunidades y garantizar la tranquilidad de los habitantes.

¿Qué pasó en Zona Bananera?

El Consejo de Seguridad se realiza luego de varios hechos que generaron preocupación durante el fin de semana. Entre ellos está el ingreso de hombres armados a fincas de la zona bananera, donde trabajadores habrían sido intimidados.

A este hecho se sumó el robo a un supermercado Ara en Guacamayal, cometido por varios hombres armados. La Policía del Magdalena confirmó el hurto y señaló que avanza en la identificación de los responsables.

Ante este panorama, la gobernadora Margarita Guerra ha reiterado que la seguridad de los habitantes del departamento es una prioridad y que las comunidades no están solas.

La administración departamental aseguró que mantiene presencia institucional y fortalece la articulación con la Fuerza Pública, con participación del Ejército, la Policía y los organismos especializados de seguridad.

Las autoridades esperan que las conclusiones del Consejo de Seguridad permitan establecer nuevas medidas para enfrentar los hechos delictivos y reforzar la seguridad en Zona Bananera.