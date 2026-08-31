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31 ago 2026 Actualizado 15:50

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“Sector cultural está en ruinas”: Claudia Morales advierte grave situación de Pereira tras terremoto

Claudia Morales, periodista y gestora cultural colombiana, actual directora de la Feria del Libro de Pereira, reclamó una estrategia institucional para la cultura: “Se necesita mucho más” que una ayuda del momento.

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Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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