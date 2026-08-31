“Estamos ante un mensaje de contenido político”: experto sobre acuerdo petrolero de EEUU y Venezuela

José Toro Hardy habla sobre el impacto internacional por el acuerdo petrólero entre Estados Unidos y Venezuela

Estados Unidos y Venezuela dieron a conocer un acuerdo petrolero presentado como histórico entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, el cual contempla una alta participación estadounidense en la explotación de los recursos petroleros.

José Toro Hardy, economista venezolano especializado en petróleo y energía y con una amplia trayectoria en el sector público y académico, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y se refirió al acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela.

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“Yo creo que estamos ante un mensaje de alto contenido político para el consumidor americano. Es un mensaje dirigido para los problemas domésticos del consumidor americano. Ciertamente se está planteando un negocio que puede llegar a ser importante”, explicó.

El experto señaló que el presidente Trump llamó a empresas medianas y pequeñas para que se interesaran en Venezuela y el anuncio que realizan, desde Estados Unidos, es que se están negociando 17 campos petroleros con una reserva probada al orden de 65 mil millones de barriles y que estarán bajo el control del país norteamericano, sin embargo, eso no sería posible.

“La constitución de Venezuela no permite entregar las reservas de petróleo, sino que pertenece a la nación. Lo que sí puede tener los Estados Unidos, es mayoría accionaria en las empresas que van a obtener los derechos de explotación en esas áreas”, afirmó.

Toro Hardy detalla que por medio de esos derechos de explotación se espera que se pueda aumentar la producción petrolera de Venezuela y, con eso, los Estados Unidos aspiran a reponer sus reservas estratégicas, las cuales se han venido agotando de manera muy aguda.

Asimismo, el economista venezolano especializado en petróleo y energía resalta que el mayor problema para que las grandes empresas petroleras inviertan es el tema de seguridad jurídica.

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“Ellos quisieran que en Venezuela se aclara el panorama político, que hubiese elecciones, que a través de esas elecciones haya un gobierno democráticamente electo, que haya un poder ejecutivo, legislativo y judicial separados y que al mismo tiempo haya un respeto absoluto a los contratos que se firmen y un respeto absoluto a la propiedad privada. Bajo esas condiciones, estas empresas estarían dispuestas a invertir”, señaló.

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